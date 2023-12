Mega-Adventskalender läutet Adventszeit ein

Die Reumtengrüner Ortspyramide wird sich am Adventssonntag erstmals drehen. Bereits zwei Tage zuvor hat sich das erste Türchen eines überdimensionalen Freiluft-Kalenders geöffnet.

Der Reumtengrüner Advents-Auftakt ist wie am Schnürchen gelaufen. Im Beisein einer Menge Kinder hatte Ortsvorsteher Uwe Ebert die Ehre, am 1. Dezember das Türchen Nummer eins am nagelneuen Adventskalender zu öffnen. Der ziert einen Geräteschuppen und Kiosk am Heimatvereinshaus. Dass Kinder den Ablauf mitgestalteten, kam nicht von ungefähr....