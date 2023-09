Mopedfahrer kommt von der Straße ab und landet in der Göltzsch

Bei dem Unfall in Auerbach wurden zwei junge Männer verletzt, in einem Fall schwer. Wie es dazu kommen konnte.

Ein ungewöhnlicher Unfall mit einer Simson hat sich dieser Tage in Auerbach ereignet. Dabei wurden ein junger Mann schwer und sein Begleiter leicht verletzt. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Wochenende mitteilte, war ein 15-Jähriger mit der Simson am Freitagnachmittag auf der Hofau in Richtung Auerbach unterwegs gewesen. In einer Linkskurve...