Motorradfahrer bei Sturz in Beerheide schwer verletzt

Vielleicht war der 59-Jährige zu schnell unterwegs, als er auf der S 302 verunglückte. Für ihn gab es immerhin besonders schnelle Hilfe.

Bei einem Unfall in Beerheide ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war auf der S 302 in Richtung Auerbach unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über die Maschine verlor. Das Motorrad überquerte einen Parkplatz mit Schotterbelag, bis es in eine Vertiefung geriet. Der Fahrer stürzte....