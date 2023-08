Nach Brand in Auerbach: Ein Baby, eine neue Wohnung und wie Kater Tiger zur Familie zurückfand

Warum die "Plauener Luft" für Auerbacherin nicht gut war

Die Wochen nach dem Brand waren nicht einfach. Gabriela Argundogan zog wegen der Arbeit nach Plauen. Infolge des Brandes seien ihre Herzprobleme nach einem Infarkt zurückgekehrt. Sie habe ihre Arbeit verloren. "Die Luft in Plauen ist mir nicht bekommen", sagt Argundogan, und Tochter Diana, die die Mutter mit Sohn Jaden dort öfter besuchte, nickt dazu. In Auerbach gehe es ruhiger zu, dort trifft man Freunde auch mal auf der Straße. Unschöne Gefühle verknüpfen Mutter und Tochter mit der Situation rund um den Plauener Tunnel und die Stadtgalerie. Die sich dortigen Messer-Attacken und andere Vorfälle zwischen Migrantengruppen verunsicherten Familien, die nur shoppen wollen. Oft seien die Bänke rund um die Kinderspielecke, wo eigentlich Eltern und Mütter mit Kindern sitzen sollten, von Gruppen junger Männer besetzt. "Die Atmosphäre dort hat mich ganz kaputt gemacht", sagt Gabriele Argundogan. Mutter und Tochter setzen nun in Auerbach auf den Neuanfang. Jede der Frauen bezieht in Kürze dort eine Wohnung. Vor allem sollten die Vermieter Rauchmelder in den Wohnungen anbringen, ist den Auerbacherinnen ganz wichtig. Denn nocheinmal möchten sie dem Tod nicht mehr so nahe kommen. Während die Familie Argundogan und Bakic ihr Leben neu ausrichten, läuft der Brandstifter noch unbehelligt umher. Man ermittele wegen schwerer Brandstiftung. Einen konkreten Tatverdächtigen gebe es nicht, so Polizeisprecherin Ulrike Heinrich. (cze)