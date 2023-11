Nach dem Künstlerstreit im Göltzschtal: Junge Kunst darf auch erotisch sein, expressiv, düster und bunt

Junge Kunst trifft gestandene Grafiker der Region: Gespannt dürfen Kunstfreunde auf die Jahresausstellung des Vogtländischen Kunstvereins Göltzschtal sein. Es geht mystisch, bunt und erotisch zu.

Künstler streiten sich über Kunst, diskutieren, reiben sich aneinander - und finden im besten Fall einen Konsens. So geschehen in Auerbach nach dem heftigen Streit um erotische Kunst und die Frage: Was darf Kunst? Und: Darf man unbequeme Kunst einfach abhängen? Um es vorweg zu nehmen: Die erotischen Kriegerinnen eines Joachim Heller finden...