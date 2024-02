Nach Hinweisen von Bürgern wird in Bergen ein betrunkener Autofahrer gestoppt

Die Polizei zieht einen 56-Jährigen aus dem Verkehr. Er saß mit 1,7 Promille hinter dem Steuer seines Autos in Richtung Mechelgrün.

Bergen.

Aufmerksame Bürger haben im vogtländischen Bergen die Polizei gerufen. Grund dafür war, dass sie den Verdacht hatten, dass ein angetrunkener Mann am Steuer seines Autos saß. Laut Polizei wurde von Zeugen am Donnerstagnachmittag ein augenscheinlich betrunkener Honda-Fahrer beobachtet. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto auf der B 169 in Richtung Mechelgrün unterwegs. Nachdem die Beamten den Mann stoppen konnten, führten sie bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Der erbrachte einen Wert von 1,7 Promille. Der 56-Jährige musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. Der Mann wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (reu)