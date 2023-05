Nachwuchs für den Vogtland-Wald: Im Zinsbachtal bei Auerbach geben Lärchen Tannen Wetterschutz

Paula Heidenreich hat eine klare Perspektive: Nach ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) beim Staatsbetrieb Sachsenforst im Revier Grünheide will die junge Frau Forstwirtschaft studieren. "Am liebsten in Erfurt, Göttingen oder in Eberswalde", sagt die 19-Jährige aus der Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt.