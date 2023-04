Neubau von Gebäude im Park im Fokus

Falkenstein.

Der Stadtrat von Falkenstein tagt am Donnerstag, ab 19 Uhr, in der Feuerwache an der Rathenaustraße 9A. Schwerpunkt bildet die Vergabe von Bauleistungen für den Neubau des Funktionsgebäudes für den Stadtpark und den Tiergarten Falkenstein. Dafür sind acht Lose unter anderem für Zimmerer- und Elektroarbeiten sowie Stahl- und Metallbauarbeiten ausgeschrieben. Zudem vergibt der Stadtrat die Planung für die Sanierung der Treppenanlage und des Aussichtsturms sowie das Errichten eines Pavillons am Schlossplatz. Weiter steht die Anschaffung eines Opel Como-e auf der Tagesordnung. Die öffentliche Sitzung beginnt mit einer Einwohnerfragestunde. (lh)