Neue Reumtengrüner Ortspyramide wartet auf den ersten Einsatz

Nichts hält die Premiere des stattlichen Drehturms am Dorfplatz mehr auf. Ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Anschieben wird am 1. Advent zur Tat geschritten.

Vorfreude macht sich in Reumtengrün breit. Lange hat der Ort auf das Ereignis warten müssen, jetzt ist es soweit: Pünktlich am 1. Advent um 17 Uhr setzt sich die fünf Meter hohe Pyramide am Dorfplatz neben dem Heimatvereinshaus in Gang. Den feierlichen Rahmen geben Hutzenstubengemütlichkeit, ein kleiner Weihnachtsmarkt und einleitende Worte.