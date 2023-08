Neues Blockhaus nahe Doppelbrücke im Göltzschtal: Was der Sachsenforst dort vorhat

Spaziergängern ist sie nicht entgangen, Wanderer nutzen sie bereits - die neue Blockhütte am Stauweiher nahe der Doppelbrücke bei Ellefeld. Das als Wanderschutzhütte errichtete Blockhaus gleicht der vor einem Jahr eingeweihten Schutzhütte am Biotop am ehemaligen Skihang Beerheide. Und wie die Schutzhütte in der Auerbacher Ortschaft, die seit...