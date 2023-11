Neustart in Falkenstein: Junge Zahnärztin kehrt in die vogtländische Heimat zurück

Als junge Zahnärztin hätte Josefin Könner überall in Deutschland einen Top-Job bekommen können. Doch sie entschied sich bewusst für die Rückkehr ins Vogtland. Was sie in die Heimat gelockt hat.

Das Vogtland ist ein guter Ort, um dort zu leben und sich weiter zu entwickeln. Davon sind Josefin Könner und ihr Chef, Martin Hoy, überzeugt. Die junge Zahnärztin arbeitet seit wenigen Wochen in der Praxis Dr. Hoy. Dafür hat sie sich entschieden, denn sie empfindet das Konzept der Praxis als gut. Josefin Könner ist in Schöneck aufgewachsen...