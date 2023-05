Oppel schließt sein Autohaus in Ellefeld - wie jetzt weiter?

Klaus Dietrich aus Falkenstein kann es nicht fassen, was er in dem Brief liest, den er Anfang Mai von seinem Autohaus erhält. "Mit Bedauern teilen wir Ihnen mit, dass wir unseren Betrieb in Ellefeld zum 31.05.2023 schließen müssen", teilt Susanne Oppel, Geschäftsführende Gesellschaftern von Oppel Automobile mit Sitz im bayerischen Ansbach mit....