Verärgerung in vogtländischen Autohäusern über Bundesregierung: „Das Elektroauto ist jetzt erst mal wieder tot“

Quasi über Nacht hat die Bundesregierung am Wochenende die Prämienzahlung für Elektroautos gekappt. Kunden sind verunsichert, Händler im Vogtland reagieren gereizt.

Die Nachricht kam am Dienstagvormittag: Europas größter Autohersteller Volkswagen hatte da angekündigt, die von der Bundesregierung am Sonntag gekappte Kaufprämie für Elektroautos vollständig zu übernehmen. Am Tag zuvor hatte bereits der französische Konzern Stellantis angekündigt, für seine E-Auto-Kunden einzuspringen.