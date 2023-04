Ortschaftsräte treten zusammen

Rebesgrün/Reumtengrün.

Die Ortschaftsräte in beiden Auerbacher Ortsteilen tagen am Montagabend. In Reumtengrün geht es ab 18.30 Uhr im Sportlerheim um den Stand der Umbauarbeiten des Bahnüberganges an der Richardshöhe und es gibt eine Bürgerfragestunde. Im Rebesgrüner Rathaus geh es ab 18 Uhr im nicht öffentlichen Teil um den Stand des Bürgerzentrums. (lh)