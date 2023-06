Mit dem Steigermarsch, dessen Melodie bereits 1680 erstmals gedruckt vorlag, starteten am Mittwochabend die Mundharmonika-Uhus unter Leitung von Jürgen Just in die Saison der Pavillonkonzerte. Der laue Frühsommerabend lockte zahlreiche Besucher in die 1957 eröffnete Parkanlage. Insgesamt neun Konzerte stehen nach den Worten von...