Pink-Floyd-Show in der Sternwarte Rodewisch wird zum Dauerbrenner

Bisher haben die Vorführungen mit Bildern aus dem Sonnensystem und Musik vom Kultalbum „The Dark Side Of The Moon“ 915 Besucher gesehen. Im Dezember gibt es Zusatztermine.

Zu einer Erfolgsgeschichte hat sich die Vorführung „Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon“ in der Sternwarte Rodewisch entwickelt. Die Show mit atemberaubenden Bildern des Sonnensystems, untermalt mit Musik des vor 50 Jahren erschienen Kultalbums „The Dark Side Of The Moon“, haben seit Mai 915 Menschen gesehen. Die nächsten...