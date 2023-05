Plauen: So hat sich die Kriminalität rund um den Postplatz entwickelt

Mehrere gewaltsame Auseinandersetzungen haben den Bereich am Tunnel in Plauen wieder in den Fokus gerückt. Zahlen der Polizei belegen, dass sich die Anzahl bestimmter Delikte erhöht hat.

Die gewaltsamen Auseinandersetzungen von Ende April sowie vom Wochenende haben den Postplatz erneut in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Wegen einer Prügelei am 29. April hatten sich mehrere Jugendliche bei der Polizei gemeldet; ein Video, das mutmaßlich die Vorgänge zeigt, kursiert in den sozialen Netzen.