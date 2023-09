Polizei greift Jugendliche mit falschen Waffen in Auerbach auf

Die Jugendlichen waren in einem verlassenen Grundstück mit zwei sogenannten Anscheinswaffen unterwegs.

Zwei Jugendliche sind auf einem verlassenen Grundstück an der Schönheider Straße von Auerbach mit Waffen unterwegs. Diese Meldung ging am Sonntag, gegen 15.30 Uhr, im Polizeirevier Auerbach ein. Als die Beamten dort eintrafen, nahmen die beiden Jungen die Beine in die Hand, konnten jedoch gestellt werden, so die Polizei. Tatsächlich hatten...