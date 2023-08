Radfahrer aus dem Göltzschtal aufgepasst: Hier ist die Strecke jetzt gesperrt

Nun hat das Unwetter von Donnerstag auch Radfahrern die Tour vermasselt. Die Stadt Falkenstein informiert.

Jetzt wird es nix mehr mit der Radtour am letzten Ferienwochenende: Durch das Unwetter am Donnerstag sind zahlreiche Bäume auf dem Radweg Falkenstein-Oelsnitz umgestürzt oder in gefährliche Schieflage geraten. Daher muss der Radweg von Dorfstadt aus, ab Abzweig Siebenhitz und von Oelsnitz kommend, ab ehemaliges Bahnwärterhaus, gesperrt...