Rodewisch oder Auerbach: Ist ein Gymnasium im Göltzschtal zu viel?

Goethe-Gymnasium Auerbach oder Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch? Michelle (9) aus Auerbach wichtelt noch. Für die Drittklässlerin wäre die Schule in Auerbach näher am Zuhause gelegen, aber die Pesta in Rodewisch gefällt ihr auch sehr gut. Eine Entscheidung, die Michelle und ihre Eltern im Schuljahr 2025/26 zu fällen haben. Bild: David Rötzschke