Rodewisch: Was zwei Kaffeerösterinnen mit Handicap dem AfD-Politiker Björn Höcke zu sagen haben

Ohne Daniela Dressel und Svea Glaß käme der Kaffee nicht so fix zum Gast an den Tisch in „Carli‘s Kaffeerösterei“. Säße der Thüringer AfD-Fraktionschef am Tisch, hätten sie ihm was zu sagen.

Rodewisch. Behinderte Kinder sollen keine Regelschulen mehr besuchen dürfen, wenn es nach dem Rechtsextremen Björn Höcke ginge. Das Bildungssystem müsse "von Ideologieprojekten befreit werden, beispielsweise von der Inklusion", hatte der AfD-Politiker im MDR-Sommerinterview gesagt. Die Worte haben auch zwei Mitarbeiterinnen von "Carli‘s Kaffeerösterei" in Rodewisch erschüttert.

"Ich finde das schlimm. Wie kann der so was sagen?", fragt Svea Glaß. Ihre Eltern haben zu Hause mit ihr über das gesprochen, was dieser Mann gesagt hat, so die 21-Jährige. Auch Daniela Dressel hat über Mitarbeiter in der Lebenshilfe Reichenbach die Diskussion mitverfolgt - und schüttelt energisch mit dem Kopf. Svea Glaß ist mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen. Daniela Dressel (31) lebt mit einer kognitiven Einschränkung. Beide Frauen sind unterschiedliche Bildungswege gegangen und beweisen gerade, wie fit sie für den ersten Arbeitsmarkt sind.

Förderschule die Regel? Regelschule die Ausnahme?

Inklusion geistig behinderter Kinder in Regelschulen: Das, was der rechtsextreme AfD-Mann abschaffen will, ist in Deutschland ohnehin noch die Ausnahme. Die Bildungswege der meisten Kinder mit geistigem Handicap führen in L- oder G-Schulen, kurz Förderschulen. Diesen Weg ist auch Daniela Dressel als Kind gegangen. Zunächst in die Schiller-Grundschule Rodewisch eingeschult, besuchte sie später die Förderschule für Lernbehinderte. Anders bei Svea Glaß. Ihre Eltern setzten alles daran, dass die Tochter in einer Regelschule mit Kindern ohne Handicap lernen durfte. Das war in der Evangelischen Grundschule Limbach der Fall. Danach wechselte die Auerbacherin auf die Freie Futurum-Schule Mylau. Daniela Dressel schaffte später ihren Hauptschulabschluss und in der Kolpingschule Plauen den Berufsabschluss "Hauswirtschaft und technischer Helfer". Mit diesem Profil hat sie nun den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt gemeistert. Sechs Stunden an fünf Werktagen kann man Frau Dressel beim Kaffeezubereiten in "Carli‘s Kaffeerösterei" in Rodewisch, einem Inklusionsprojekt der Lebenshilfe Reichenbach, antreffen. "Cool, dass wir bei allem mitmachen können. Ich fülle Kaffee ab, wiege, verpacke, etikettiere ihn. Backe Kuchen. Aber am liebsten bediene ich die Gäste im Café", sagt Daniela Dressel.