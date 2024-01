Röthenbacher verbrennen Tannenbäume

Weihnachten ist vorbei. Die Tannenbäume müssen raus. Die Röthenbacher machen daraus ein Fest.

Röthenbach Ein letztes Mal werden die Tannenbäume von Röthenbach am Samstag brennen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Freiwillige Feuerwehr des Ortes lädt ein zum Weihnachtsbaumverbrennen am Depot. Wer seinen Baum mitbringt, kann diesen sogar gegen etwas anders, besonders in diesen kalten Tagen Nützliches, tauschen - eine Tasse...