Schmierereien in Rodewisch beschäftigen Polizei: Elf Schriftzüge an Tedi-Fassade

An einem Geschäft für Gebrauchsartikel haben sich bislang unbekannte Täter mit Spraydosen zu schaffen gemacht. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Elf Schriftzüge in silbergrau hinterließen Sprayer an der Fassade eines Tedi-Geschäftes in Rodewisch. Die Sprayer waren vermutlich nachts unterwegs. Die Polizei meldete die Tat in der Nacht zum Mittwoch, da Zeugen gesucht werden. Die Tat ereignete sich aber wohl schon in der Nacht zum Dienstag.