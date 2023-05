Schüler als Mülldetektive

Drittklässler an Plauens Grundschulen werden zu Mülldetektiven. Eine Aktion der Plauenerin Katja Kny in Zusammenarbeit mit der Stadt soll die Kinder zum Müllsammeln im Umfeld ihrer Schule animieren. Kny leitet Ganztagsangebote zum Thema Umwelt und Klimaschutz an der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Grundschule Kuntzehöhe. Die ersten...