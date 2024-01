Skandinavienfreunde entführen mit Live-Vortrag in Auerbach in den hohen Norden

Ein Duo lädt am Samstag zu einer Multivissionsshow in die Göltzschtalgalerie ein.

Zu einer Multivisionsshow über Skandinavien laden am Samstag, 20. Januar, Sandra Butscheike und Steffen Mender in die Nicolaikirche Auerbach. Beginn: 19.30 Uhr. Mitternachtssonne und Polarnacht, wilde unberührte Landschaften, zerklüftete Küsten, malerische Fjorde, tausende Seen, romantische Wälder, eine einzigartige Tierwelt, Samikultur und...