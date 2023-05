Stadt wartet auf Gerichtsentscheid

Ob am kommenden Sonntag die Geschäfte in Auerbach öffnen dürfen, ist nach wie vor unklar. Dies teilte Reinhard Kahle vom Stadtmarketingverein mit. Der Grund: Das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat noch keine Entscheidung über einen Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi getroffen. Diese will alle vier...