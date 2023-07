Stadtbus-Linien im Göltzschtal fallen aus

Am Wochenende werden alle fünf Stadtbuslinien in Auerbach, Ellefeld, Falkenstein und Rodewisch eingestellt. Was der Grund ist und wie Fahrgäste trotzdem an ihre Ziele kommen sollen.

Im Göltzschtal fallen über das Wochenende 22./23. Juli alle Stadtbusse aus. Grund dafür sind „außergewöhnlich hohe Krankenstände bei den Busbetrieben“, teilt der Verkehrsverbund Vogtland mit. Die Ausfälle betreffen punktuell bereits am Freitag einzelne Fahrten. Am Wochenende kommt es dann zur Einstellung aller fünf Stadtbuslinien... Im Göltzschtal fallen über das Wochenende 22./23. Juli alle Stadtbusse aus. Grund dafür sind „außergewöhnlich hohe Krankenstände bei den Busbetrieben“, teilt der Verkehrsverbund Vogtland mit. Die Ausfälle betreffen punktuell bereits am Freitag einzelne Fahrten. Am Wochenende kommt es dann zur Einstellung aller fünf Stadtbuslinien...