Stützengrün drückt Bahn Stempel auf

An diesem Wochenende erinnern acht Kommunen gemeinsam an das Ende der Schmalspurbahn vor 50 Jahren. Die Stützengrüner haben ein Bonbon vorbereitet.

Stützengrün/Rothenkirchen. Mit Sonderpostbelegen beteiligt sich Stützengrün am Schmalspurbahn-Wochenende zwischen Wilkau-Haßlau und Carlsfeld. Das Event-Team der Deutschen Post kommt auf den Platz an der Bürstenmann-Fabrik, um Umschläge, Postkarten und Briefmarkenblöcke abzustempeln, die Motive der einstigen Bimmelbahnstrecke zeigen - ein Bonbon für Philatelisten und Eisenbahnfreunde. "Mit dieser Besonderheit wollen wir Besucher zu uns locken", sagt Bürgermeister Volkmar Viehweg (53, parteilos/Mandat CDU). Doch beinahe wäre die Sache peinlich geworden.

Der eigens angefertigte Stempel, der nur vier Wochen benutzt werden darf und einen Gutteil des Wertes der Belege ausmacht, enthielt einen gravierenden Fehler. Die dargestellte Dampflok trug eine Seriennummer, die es nie gegeben hat. Sie war reine Fantasie. "Kenner hätten uns das übel genommen", weiß Hans-Jürgen Knabe (76) vom Partnerschaftskomitee Rittersgrün, der die Gemeinde beim Organisieren des Sonderbelegs unterstützt hat.

Das Stempelmotiv lehnt sich an das Originalfoto einer Lok vor dem Bahnhof Stützengrün an. Deren Nummer ist so undeutlich zu sehen, dass die Gestalterin mehrere Ziffern falsch identifizierte. Kurz vor Ultimo wurde der Fehler korrigiert. Am heutigen Samstag und Sonntag werden die Sonderbelege nun also mit einer Lokomotive abgestempelt, die früher wirklich auf der Schmalspurstrecke verkehrte.

Hans-Jürgen Knabe, der mit dem Verein Partnerschaftskomitee in den zurückliegenden 45 Jahren mehr als 120 Sonderpostbelege herausgegeben hat, bestätigt, dass der Stützengrüner Beitrag zum Schmalspurbahn-Wochenende etwas Außergewöhnliches ist: "Welche Ereignisse einen Stempel erhalten, wird bei der Post in Bonn entschieden. Viele erscheinen nicht mehr, und das Event-Team zum Abstempeln herzubekommen, ist ebenfalls nicht alltäglich." Der Sonderbeleg besteht aus einem Umschlag mit Marke und Postkarte. Er hat eine Auflage von 500 Stück. Herausgegeben wird er von der Bürgerstiftung Stützengrün, finanziert mit einer Spende der Erzgebirgssparkasse. "Dass wir den 50. Jahrestag der Einstellung der Bimmelbahn feiern, mag seltsam klingen", sagt der Bürgermeister. "Wir wollen an das Ende einer Ära erinnern und zeigen, dass wir am Beginn einer neue Zusammenarbeit der Anliegerkommunen stehen."

Auch Steinberg feiert mit

Mit dem Bahnhof Rothenkirchen steht in Steinberg ein prägendes Gebäude aus der Zeit der Schmalspurbahn. Mit Rathaus und Museum Kulturpunkt Ströher-Haus markiert der Bahnhof das Zentrum des Ortes.

Der ehemalige Haltepunkt wird Samstag und Sonntag vom Schienenersatzverkehr angesteuert, der die Stationen entlang der ehemaligen Schmalspurbahn-Trasse zwischen Wilkau-Haßlau und Carlsfeld bedient.

Das Museum Kulturpunkt Ströher-Haus ist an beiden Tagen 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die von Ortschronisten gestaltete Ausstellung zur Bahnhistorie. 14 bis 17 Uhr ist das Vereinscafé im ehemaligen Bahnhof geöffnet. 13 Uhr startet am Rathaus eine Wanderung über 10 Kilometer entlang der Bahnstrecke zum Fotopunkt "Viadukt Stützengrün". (how)