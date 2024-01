Szenisch-musikalischer Gottesdienst in Auerbach gedenkt Opfern des Nationalsozialismus

Mit der Veranstaltung zum Buch „Jakob der Lügner“ beginnt die Kirchgemeinde die diesjährige Reihe der Abendgottesdienste.

(Auerbach) Mit Jurek Beckers Buch „Jakob der Lügner“ beginnt am Sonntag, den 28. Januar die neue Reihe der Abendgottesdienste in der St. Laurentiuskirche von Auerbach. Im Zusammenhang mit dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus aus Anlass der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 soll dieser Stoff...