Tafel zur ersten Auerbacher Montags-Demo enthüllt

Am 27. Oktober 1989 waren bis zu 20.000 Menschen am Gebäude der heutigen Seminar-Oberschule versammelt. Seit Freitag erinnert eine Tafel daran.

An der Auerbacher Seminar-Oberschule ist am Freitag eine Tafel zum Gedenken an die „Erste Auerbacher Montags-Demo 1989“ angebracht worden. Initiator war Bernd Trützschler, ein Protagonist der damaligen Demonstrationen. In einem schriftlichen Grußwort der sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Nancy Aris, lobte...