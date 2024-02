Unbekannte haben in Auerbach absichtlich einen Jeep beschädigt

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung. Dabei richteten der oder die Täter mehrere hundert Euro Schaden an.

Auerbach.

Unbekannte haben in Auerbach absichtlich ein Auto beschädigt. Wie die Polizei zu dem Vorfall mitgeteilt hat, hatten es der oder die bislang unbekannten Täter offenbar auf einen im Auerbacher Ortsteil Schnarrtanne abgestellten Jeep Compass abgesehen. Den Tatzeitpunkt grenzt die Polizei nach bisherigen Ermittlungen auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag ein. Ziel der Attacke auf den Jeep war offenbar der Lack des an der Schönheider Straße in der Nähe einer Zimmerei abgestellten Fahrzeugs. Dieser wurde offensichtlich absichtlich massiv zerkratzt. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei bislang auf etwa 1000 Euro. (reu)