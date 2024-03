Unbekannte stehlen in Auerbach einen Audi

Das Auto war zur Tatzeit noch rund 17.000 Euro wert.

Auerbach.

Autodiebe sind in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag in der Stadt Auerbach auf Beutezug gegangen. Wie die Polizeidirektion Zwickau im Pressebericht mitteilt, haben unbekannte Täter einen Audi A 6 entwendet. Das acht Jahre alte Auto war von seinem Besitzer vor einem Haus an der Schönheider Straße, unweit der Kohlenstraße, abgestellt worden. Der Tatzeitraum wird von der Polizei zwischen 22 und 6 Uhr angegeben. Das Fahrzeug trug das amtliche Kennzeichen V MS 901 und war rund 17.000 Euro wert. Zeugen, die den Diebstahl des Autos bemerkt haben oder die den Audi seitdem an einer anderen Stelle gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 4480 zu melden. (lh)