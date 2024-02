Unbekannter flüchtet nach Parkplatzrempler in Treuen

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer, der nach einer Kollision pflichtwidrig die Unfallstelle verlässt.

Treuen.

Eine Skoda-Fahrerin hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Auto war laut Polizei wahrscheinlich am Montagmorgen von einem anderen beschädigt worden, als das Fahrzeug für rund zehn Minuten vor einer Kindertagesstätte an der Lengenfelder Straße in Treuen parkte. Allerdings bemerkte die Frau den Schaden erst, als sie ihren Weg in Richtung eines Baumarktes an der Äußeren Reichenbacher Straße nach Plauen fortsetzte. Vermutlich wurde der Skoda beim Ein- oder Ausparken am Stoßfänger hinten links beschädigt. Der Schaden wird mit rund 1500 Euro beziffert. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei pflichtwidrig, ohne die Personalien zu hinterlassen. (reu)