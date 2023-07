Unfall: Mann aus Rodewisch von Bagger eingeklemmt

Ein Mann aus Rodewisch ist am Freitagabend bei Baggerarbeiten eingeklemmt und leicht verletzt worden. Der 35-Jährige ist demnach gegen 19 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Uferstraße mit der schräg an einem Hang stehenden Baumaschine zur Seite gekippt, blieb mit dem Baggerarm an einer Hauswand hängen und klemmte sich dabei das Bein ein,...