Vandalismus, Lärm und rohe Gewalt am Unteren Bahnhof in Auerbach: Jetzt kommt die Kameraüberwachung

Rohe Gewalt am Unteren Bahnhof in Auerbach. Diese Momentaufnahme vom 10. Mai 2022 zeigt eine Tat von vielen. Konkret wurden damals sechs Scheiben Sicherheitsglas kaputtgeschlagen. Da eine Scheibe 500 Euro kostet, hatte die Stadt 3000 Euro Ausgaben. Zudem könnten sich Passanten an den Glasscherben verletzten. Bild: David Rötzschke