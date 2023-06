Verkehrszeichen in Werda aus der Verankerung gerissen

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach einer Sachbeschädigung am Wochenende in Werda. In der Nacht zum Sonntag rissen Unbekannte dort ein Straßenverkehrsschild aus der Verankerung und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Das Schild befand sich an der Kreuzung der Kottengrüner...