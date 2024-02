Gefährlicher Streich in Klingenthal: Große Holzstange ragt auf Straße aus Gullydeckel

Eine Autofahrerin konnte im letzten Moment ausweichen. Jugendliche könnten für den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich sein.

Einen Schreckmoment hat am Dienstagabend eine 55-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Zur oberen Marktstraße in Klingenthal erlebt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, bemerkte sie beim Abbiegen eine mitten auf der Fahrbahn aus einem Gullydeckel ragende Holzstange und konnte im letzten Moment ausweichen. In der Nähe des Geschehens wurde eine...