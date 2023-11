Verrückte Hochzeit im Vogtland: Warum ein Paar aus Auerbach ganz in Schwarz heiratet und die Gäste wie Filmhelden aussehen

An einem Freitag, dem 13., geben sich Sandra und Sascha das Ja-Wort. Auf der Party tanzen Menschen in Kostümen von Leichen und Geistern. Was diese besondere Hochzeit mit dem Regisseur Tim Burton zu tun hat.

Heiraten im weißen Kleid und mit roten Rosen. Niemals, sagt Sandra Lenhart. „Das würde sich falsch anfühlen.“ Ehemann Sascha La Rizza nickt - und bei dem Gedanken an das Brautkleid, mit dem seine Sandra ihn überrascht hat, schenkt er ihr ein breites Lachen. Im langen, eleganten Schwarzen à la Morticia aus der „Addams Family“ führt... Heiraten im weißen Kleid und mit roten Rosen. Niemals, sagt Sandra Lenhart. „Das würde sich falsch anfühlen.“ Ehemann Sascha La Rizza nickt - und bei dem Gedanken an das Brautkleid, mit dem seine Sandra ihn überrascht hat, schenkt er ihr ein breites Lachen. Im langen, eleganten Schwarzen à la Morticia aus der „Addams Family“ führt...