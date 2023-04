Versuchter Diebstahl in Supermarkt

Treuen.

Eine Supermarktkundin hat am Mittwochvormittag den Versuch eines Taschendiebstahl bemerkt und ihn verhindert. Im Lidl-Markt an der Oststraße wurde die 68-Jährige gegen 9.50 Uhr von einer jungen Frau angesprochen, so die Polizei im Pressebericht vom Donnerstag. Im Gespräch bemerkte die Kundin, dass sich jemand an ihrer Tasche zu schaffen machte. Als sie sich umdrehte, sah sie eine weitere Frau, die gerade dabei war, die Geldbörse der 68-Jährigen aus der Tasche zu ziehen. Die Ertappte ließ daraufhin das Portemonnaie fallen und rannte gemeinsam mit ihrer Komplizin Richtung Supermarktausgang. Eine der beiden Frauen, eine 24-jährige Bulgarin, konnte von Kunden und Marktpersonal an der Flucht gehindert werden. Sie muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Die Polizei weist im Zusammenhang mit dem versuchten Diebstahl die Bürger darauf hin, dass sie gut auf Wertgegenstände aufpassen, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Zeugen, die nähere Angaben zur zweiten Frau machen können, die in den Diebstahl verwickelt war, werden von der Polizei gebeten, sich unter Telefon 03744 2550 im Polizeirevier Auerbach zu melden. (lh)