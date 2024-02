Verzögerungen beim Diakonie-Neubau in Auerbach: Was steckt dahinter?

Die Bauarbeiten am Neubau der Diakonie Auerbach sind in den letzten Monaten ins Stocken geraten. Welche Auswirkungen das auf den Fertigstellungstermin hat und was die Diakonie zu den Gerüchten sagt.

Nach der Fertigstellung soll der Neubau der Diakonie Auerbach für viele Menschen ein neues Zuhause werden und für weit mehr Menschen aus Auerbach und darüber hinaus ein Ort der Begegnung. Doch bis es so weit ist, werden noch einige Monate ins Land gehen – mehr als ursprünglich geplant. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich auf...