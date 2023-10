Vogtländische Feuerwehren und Katastrophenschutz üben Bekämpfung eines Waldbrandes

Die Aufgabe war eine Herausforderung. Denn um den simulierten Waldbrand löschen zu können, musste die Löschwasserversorgung sichergestellt werden.

Eine gemeinsame Übung der Feuerwehren aus Muldenberg und Grünbach sowie des vogtländischen Katastrophenschutzes hat am Samstag in einem Waldgebiet südöstlich der Talsperre Muldenberg stattgefunden. Bei dem fiktiven Szenario kam es darauf an, zur Löschung eines simulierten Waldbrandes die Wasserversorgung über lange Strecken sicherzustellen....