Vogtländische Softwarefirma arbeitet an Science-Fiction-Film mit

Völlig losgelöst von der Erde: Mit "Major Tom" hatte Tom Schilling im Jahr 1982 einen großen Hit. Seit 2018 unternimmt der "Kleine Major Tom" im Tessloff-Verlag Weltraumabenteuer. Und jetzt startet die Figur in einem Film durch, der am 27. April in Heilbronn seine Premiere feiert. Der Animationsfilm für Kinder wird dank der...