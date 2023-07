Vogtland: US-Kampfhubschauber müssen auf Flugplatz Auerbach zwischenlanden

Spektakulärer Stopp: Warum das Manöver der beiden AH-64 Apache-Helikopter am Donnerstag notwendig war.

Auerbach. Am Donnerstagabend hat eine unerwartete Landung für Aufsehen auf dem Flugplatz in Auerbach gesorgt: Zwei imposante AH-64 Apache-Hubschrauber der US-Army setzten gegen 17.45 Uhr zum Zwischenstopp an. Die Helikopter kamen aus Polen und waren in Richtung Bayern unterwegs.

Wegen des schlechten Wetters mussten sie jedoch eine Pause machen. Die Ankunft der Helis lockte zahlreiche Schaulustige und Technikbegeisterte an. Besonders beeindruckend war der erneute Start der Hubschrauber um 20 Uhr. Der Hubschrauber wurde in den 1970er Jahren entwickelt und spielt auch eine Rolle in der Aufklärung - vor allem wegen der fortschrittlichen Technik. Niedrig fliegende Militärhubschrauber sorgen in der Region oft für Aufsehen. (sasch mit darö)