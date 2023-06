Waldjugendspiele

Rund 230 Kinder aus den Klassenstufen 3 und 4 vogtländischer Schulen sowie aus Kraslice/Graslitz werden am 13. und 14. Juni in Mühlleithen zu den höchstgelegenen Waldjugendspielen erwartet. Die Veranstaltung bietet interessante Möglichkeiten, um die Arbeit in Wald und in der Natur auf spielerische und kindgerechte Weise...