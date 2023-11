Warum bei den Wernesgrüner Blasmusikanten ohne „Ausgeborgte“ kaum noch etwas geht

Die Vorbereitungen aufs nächste Heimspiel des Orchesters in Wernesgrün sind beendet. Am Sonntag beglückt das Ensemble seine Fans und solche, die es werden wollen, mit dem traditionellen Herbstkonzert.

Polka, Märsche, Walzer, Schlager, Unterhaltungsmusik: Das und mehr ist am Sonntagnachmittag in der Biertenne im Wernesgrüner Brauereigutshof zu erleben. Nicht nur zu hören, denn die Wernesgrüner Blasmusikanten haben eine Trachtengruppe in den eigenen Reihen. „Das Leben ist wie eine Melodie“, heißt ihr gut zweistündiges Konzert. Dafür...