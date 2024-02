Warum die Kegelbahn in Beerheide zum Mittsommernachtsfest fit sein soll

Der Belag ist in die Jahre gekommen und muss zeitnah erneuert werden. Denn zum Fest am 22. Juni ist das Sportgerät im Freizeitpark wieder Austragungsort eines öffentlichen Wettstreits.

Die Freiluft-Kegelbahn im Freizeitpark am Kulturhaus Beerheide hat eine Sanierung nötig. Der Auftrag ist bereits ausgelöst, als Bauzeit April oder Mai anvisiert worden. „Einen genauen Termin müssen wir noch vereinbaren“, sagt Ortsvorsteherin Bettina Groth. Spätestens am 22. Juni soll die Bahn bespielbar sein. Dann steigt am und im...