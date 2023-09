Warum die Neuensalzer länger Rasenmähen dürfen als die Treuener

Was wann wo und warum erlaubt oder verboten ist, das regelt in jeder Stadt die Polizeiverordnung. In Treuen wurde sie aufgefrischt und beschlossen. Was anders ist.

In Treuen darf werktags keiner seinen Rasen zwischen 21 Uhr abends 7 Uhr früh mähen. So hieß es im Passus „Haus- und Gartenarbeit“ schon in Treuens 2018er Polizeiverordnung, die nun durch eine aktuelle ersetzt wurde. Die Zeiten des erlaubten Rasenmähens bleiben im neuen Papier aber bestehen, was dem Linken-Abgeordneten Longin Ritter... In Treuen darf werktags keiner seinen Rasen zwischen 21 Uhr abends 7 Uhr früh mähen. So hieß es im Passus „Haus- und Gartenarbeit“ schon in Treuens 2018er Polizeiverordnung, die nun durch eine aktuelle ersetzt wurde. Die Zeiten des erlaubten Rasenmähens bleiben im neuen Papier aber bestehen, was dem Linken-Abgeordneten Longin Ritter...