Warum ein Apotheker seine orientalischen Kaffeetrinker der Stadt Rodewisch überlässt

Die Holzintarsien-Vertäfelung wurde 1957 von der Tischlerei Müller angefertigt. Die vier Tafeln zeigen eine orientalische Kaffee-Szene - passend für den Ort: die Rodewischer Milchbar. Die Vertäfelung steht heute unter Denkmalschutz. Gesucht wird ein würdiger Ort für die Arbeit in warmen Holztönen: am liebsten in einem Café. Bild: Thomas Maschke