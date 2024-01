Warum eine Rodewischer Zahnarztpraxis jetzt einen Aufwachraum bekommt

Antje Kämpfer ist ein nahtloser Übergang geglückt. Sie konnte ihre Zahnarztpraxis an Nachfolgerin Anne-Kathrin Büttner weitergeben. Die „Neue“ wird völlig neue Leistungen anbieten. Welche sind das?

Die Patienten der Zahnarztpraxis an Rodewischs Wernesgrüner Straße müssen sich keine Sorgen machen. Mit dem Inhaberwechsel zum Neujahr läuft der Betrieb weiter. Tatsächlich übergab Antje Kämpfer den Staffelstab am 2. Januar an ihre Nachfolgerin Anne-Kathrin Büttner. Und sie ist froh, mit gutem Gewissen in den Ruhestand wechseln zu können....