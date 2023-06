Warum Kottengrün am Wochenende gleich dreimal feiert

Ein bescheidener Name ist den Organisatoren des dreifachen Festes im Werdaer Ortsteil eingefallen. „Kottengrün feiert“ heißt es von Freitag bis Sonntag am Sportgelände. Dabei ist der Anlass alles andere als bescheiden: Vor 30 Jahren trat die Mundart-Gruppe Kottengrüner Trämpele in Erscheinung, die Eimberg Musikanten gibt es seit 90...